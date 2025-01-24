"Не имел таких оппонентов": экс-чемпион мира поставил под сомнение величие Усика

Александр Усик дважды победил Тайсона Фьюри в 2024 году. Украинский чемпион не только защитил титулы, а также доказал свое величие и по праву получил звание Короля хевивейта.

Однако далеко не все эксперты и другие спортсмены признают Усика. Дюк Маккензи не считает Александра лучшим боксером всех времен, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Маккензи о карьере Усика

Бывший боксер Дюк Маккензи подверг сомнению большое наследие Александра Усика. Британец считает, что украинский чемпион лишь лучший боксер современности.

Экс-чемпион мира отметил достижения Усика, который стал абсолютным чемпионом и собрал все четыре пояса. Однако он заявил, что у Александра не было соперников уровня легенд бокса.

Его достижения говорят сами за себя, но, к сожалению, для украинца, он не имел таких оппонентов, как Мухаммед Али, Джордж Форман, Джо Фрейзер или Эрни Шейверс. Они соревновались друг с другом, поэтому их следует считать лучшими боксерами современности,

– заявил Маккензи.

Британец также вспомнил времена Майка Тайсона, когда были такие боксеры, как Риддик Боу, Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд. Дюк считает, что Усик не смог бы победить ни одного из них.

Напомним, что в последнем бою 21 декабря 2024 года Александр Усик уверенно победил Тайсона Фьюри. Украинский чемпион одержал победу над "Цыганским королем" благодаря единогласному решению судей.