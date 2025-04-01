"На первых секундах отлетит в нокаут": эксперт высказался о потенциальном дебюте Усика в MMA

Александр Усик до конца профессиональной боксерской карьеры собирается провести еще два поединка. Он хочет снова стать абсолютом, после чего будет открыт к новым вызовам.

Его команда рассматривает варианты с проведением коммерческих боев по правилам смешанных единоборств. В последнее время ходит немало разговоров о битве в октагоне с шоуменом Джейком Полом, который прошлой осенью дрался с Майком Тайсоном.

Читайте также Боксер трагически умер после боя, в котором потерял сознание на ринге: ужасное видео

Прогноз от Дэвиса

На такое развитие событий отреагировал известный обозреватель бокса Гарет Дэвис. Он считает, что Александру Усику нет смысла проводить этот поединок, однако признает, что он может быть финансово привлекательным для украинца, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Stomping Ground.

"Этот поединок никому не нужен, его не будут смотреть фанаты бокса. Зачем им бой в октагоне по правилам ММА? Вы когда-нибудь видели, чтобы Усик дрался в партере, выполнял какую-то работу на покрытии? Очевидно, что украинец может заработать легкие деньги – примерно 50 миллионов долларов. Но это неприятный и неинтересный бой, очень надеюсь, что Александр не пойдет на это.

Да, поединок с Полом не повлияет на наследие Усика, его авторитет. Тем не менее он хочет стать трехкратным чемпионом мира, какой смысл идти в октагон? Мой приятель Карл Фроч побьет Пола с одной связанной рукой за спиной. Если Усик нормально ударит, то Джейк на первых секундах отлетит в нокаут", – считает Дэвис.

К слову. Украинский боксер и его команда заявляли, что на такой шаг они могут пойти уже после завершения профессиональной карьеры. Джейк Пол уже также отреагировал на эту возможность и запустил опрос, стоит ли ему проводить битву с Усиком.

Отметим, что пока неизвестно, кто станет следующим соперником Александра Усика. Главным фаворитом считался Даниэль Дюбуа, однако сейчас немало сигналов появляется о том, что украинец может разделить ринг с Джозефом Паркером.