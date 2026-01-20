Чудачество или суеверия: почему Усик носит обувь разного цвета

Боксер Александр Усик умеет вести себя эпатажно на публику: одна из выходок украинца - это одновременно обуться в кроссовки или туфли разных цветов. Долгое время причина такого поведения оставалась непонятной.

Сам Александр отшучивался и делал вид, будто не замечает, что обувь не одинаковая. Однако однажды в видео на канале ShowBusinessNews все же рассказал трогательную историю.

Когда Усик появлялся на публике в разной обуви?

Один из самых известных таких случаев произошел на церемонии The Ring Magazine Awards, когда Усик устроил ад для перфекционистов: на одной ноге у него был черный ботинок и белый носок, а на другой белый ботинок и черный носок.

На вопрос журналиста, что произошло, Александр притворился, будто бы ему кажется, что все в порядке.

Еще раньше в своем инстаграме боксер показывал, как играет в гольф – и тогда всех тоже удивил выбор кроссовок: один черный, один белый.

Почему Усик носит разную обувь?

Тайна заставила фанов придумывать разные версии: флешмоб, странность или какой-то ритуал. Но правда оказалась интереснее.

Александр рассказал, что в детстве у него не всегда была целая пара одинаковой обуви. Семья не была очень богатой. Поэтому иногда приходилось носить разные бутсы или кроссовки.

Уже став известным боксером и зарабатывая сотни миллионов долларов, Усик не забыл о своем скромном происхождении. Теперь он может себе позволить сколько угодно пар обуви – хоть одинаковой, хоть комбинировать из разных.