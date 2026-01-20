Известный украинский дизайнер Эльвира Гасанова поделилась секретом, как ее бренд шьет одежду для спортсмена. Оказывается, все приходится делать фактически без примерок, рассказала Гасанова в интервью на ютубе AVE Маруся.

Как делают знаменитые костюмы Александра Усика?

Разработчица легендарных образов Усика Эльвира Гасанова призналась, что мерки с боксера удается снять очень редко – из-за плотного графика Александра. Иногда он может заехать в ателье, если понимает, что сильно похудел или набрал вес, но чаще дизайнер прибегает к другому способу определить нужные параметры.

Примерок у нас фактически нет. Есть наш водитель по имени Андрей. Он по росту такой же, но меньше, конечно, по объему. Поэтому мы все меряем на Андрея. Где-то там все должно быть так же. Еще никогда не ошибались, все садилось прекрасно,

– рассказала Гасанова.

Водитель Андрей, очевидно, имеет действительно выдающиеся антропометрические данные: по информации портала BoxRec, рост Александра Усика составляет 191 сантиметр, а размах рук – почти 2 метра.

Какие образы примерял на себя Александр Усик?

Один из самых запоминающихся костюмов Усика от Гасановой – бордовый пиджак с золотой вышивкой, которая формирует изображение двух котов. Его он надел на битву взглядов с Тайсоном Фьюри перед вторым поединком.



Александр Усик в бордовом костюме / фото из инстаграма

А перед противостоянием с Фьюри за абсолют Александр сверкал белым нарядом с контрастной черной вышивкой.



Александр Усик в белом костюме / фото Elle

Шикарно удается Александру перевоплощаться и в персонажей из истории или массовой культуры. Вот таким Гетманом он выходил в ринг против Тайсона:



Усик в образе гетмана / фото из инстаграма

А на одно из официальных мероприятий стал Агентом 47 – искусным наемным убийцей из серии игр Hitman и одноименного фильма.



Александр Усик в образе Хитмена / фото из инстаграма

Справка. Александр Усик провел на профи-ринге 24 поединка, все победные, 15 из них нокаутом. Трижды абсолютный чемпион мира в двух разных весовых категориях.