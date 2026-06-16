Усик поразил всех фотографией из Овального кабинета рядом с Трампом

Александр Усик впервые рассказал в своих соцсетях о визите в Белый дом, где у него состоялась аудиенция с президентом США Дональдом Трампом. Судя по всему, встреча действительно прошла в теплой атмосфере.

В своём Instagram чемпион мира по боксу опубликовал фотографию, на которой он позирует у рабочего стола главы американского государства, а улыбающийся Трамп сидит рядом. В подписи к фото Усик так и не раскрыл темы, на которые он имел возможность пообщаться с республиканцем, пишет 24 Канал.

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Как Усик подписал фото из Белого дома?

Александр отметил, что благодарен за приглашение в резиденцию президента Соединенных Штатов, его гостеприимство и теплый прием.

Усик также добавил, что "спорт действительно объединяет людей, укрепляет уважение и соединяет культуры". "Я ценю возможность встретиться и лично поговорить", – заявил чемпион.

При этом ни пресс-служба Трампа, ни сам Усик так и не поделились с общественностью тем, о чем именно говорили боксер и политик. Можно лишь предположить, что речь шла об урегулировании войны в Украине и российских обстрелах, от которых страдает семья спортсмена.

Что еще делал Усик в Вашингтоне?

Еще до визита к Трампу Александр посетил Пентагон, а в воскресенье, 14 июня, как и ожидалось, побывал на лужайке Белого дома, где в честь дня рождения Трампа и 250-летия независимости США проходил турнир промоушена UFC.

Владелец организации, близкий друг Трампа Дайна Уайт несколько раз говорил, что мечтает подписать Усика для своего боксерского проекта Zuffa Boxing, однако вряд ли самого Александра, у которого осталось два боя до конца карьеры, пока интересует это предложение.