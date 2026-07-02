Все из-за боя с Усиком: Верховен расторг помолвку и остался холостяком

Поединок против Александра Усика стал эпохальным моментом не только в спортивной карьере Рико Верховена, но и в его личной жизни. Голландец объявил, что после боя принял для себя непростое, но необходимое решение.

Еще до попытки отобрать у украинца титул чемпиона мира "король кикбоксинга" планировал жениться. Но этим намерениям не суждено было сбыться, пишет "24 Канал".

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Почему Верховен расторг помолвку?

Избранницей Рико Верховена была нидерландская фитнес-тренер Наоми ван Бейем. Два года назад пара официально обручилась и начала готовиться к официальному оформлению своих отношений.

Однако, как отметил Рико в своем инстаграме, последние восемь месяцев стали для него и его невесты тяжелым периодом. Причина заключалась в эмоциональном давлении, которое испытывал спортсмен во время тренировочного сбора, на котором он готовился к выходу на ринг против Александра Усика.

В это время Верховену было тяжело не только по чисто спортивным причинам, но и из-за того, что он потерял маму. Уже после боя Рико признался, что испытывал огромное истощение как физически, так и морально. Его психологическое состояние было далеко от нормы.

Пара сначала решила отложить свадьбу, но стало ясно, что между ними растет дистанция. Взаимная любовь и уважение оказались недостаточными для того, чтобы перейти на новый уровень.

Поэтому Верховен и его невеста объявили, что их помолвка отменена и они прекращают отношения. Это совместное решение, которое они просят уважать.

Что дальше в карьере Рико Верховена?

Голландец сейчас сосредоточен на том, чтобы добиться от Александра Усика реванша после поражения в Гизе, которое произошло из-за остановки боя после гонга.

Договориться о повторном бою стало намного легче после того, как Усик отказался от своих чемпионских поясов и объявил о намерении провести "последний танец". По слухам, это может быть еще один поединок с Рико, чтобы положить конец любым разговорам о том, что победа Александра была несправедливой.