Из моей головы текла кровь, – Усик рассказал, как единственный раз побывал в нокауте

Александр Усик совсем скоро будет драться против Даниэля Дюбуа. Боксеры стали чаще появляться в медийном пространстве и раздавать интервью перед реваншем.

Украинский чемпион посетил студию The Sun Sport, где дал очередное интервью. Усик вспомнил момент, когда единственный раз оказался в нокауте, сообщает 24 канал.

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Как Усик оказался в нокауте

Александр Усик рассказал о ситуации, которая с ним произошла в детстве. В возрасте 12 лет Короля хевивейта ударил по голове лошадь: "В детстве меня ударил один конь – бам! Ноль боев, ноль побед, один нокаут".

Усик подчеркнул, что первое, что он сделал, это открыл глаза и спросил, жив ли он. На что владелец лошади ответил, что все хорошо.

Я жив?, Да, Алекс. О, Боже, ты жив! Владелец лошади поднял меня, я пошел домой. Но была маленькая проблема: из моей головы текла кровь,

– рассказал Усик.

Напомним, что Александр Усик будет драться против Даниэля Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Адский реванш запланирован на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее Александр Усик высказался насчет Тайсона Фьюри. Король хевивейта планирует пригласить "Цыганского короля" в Украину.