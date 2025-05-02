Український чемпіон завітав у студію The Sun Sport, де дав чергове інтерв'ю. Усик пригадав момент, коли єдиний раз опинився у нокауті, повідомляє 24 канал.

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Як Усик опинився в нокауті

Олександр Усик розповів про ситуацію, яка з ним відбулась у дитинстві. У віці 12 років Короля хевівейту вдарив по голові кінь: "У дитинстві мене вдарив один кінь – бам! Нуль боїв, нуль перемог, один нокаут".

Усик підкреслив, що перше, що він зробив, це відкрив очі та запитав, чи живий він. На що власник коня відповів, що все добре.

Я живий? Так, Алексе. О, Боже, ти живий! Власник коня підняв мене, я пішов додому. Але була маленька проблема: з моєї голови текла кров,

– розповів Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик битиметься проти Даніеля Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Пекельний реванш заплановано на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Раніше Олександр Усик висловився щодо Тайсона Ф'юрі. Король хевівейту планує запросити "Циганського короля" в Україну.