"Динаміт" висловився стосовно реваншу проти Олександра Усика. Також Даніель Дюбуа назвав суперника, з яким хоче побитись після бою з українцем, пише 24 канал із посиланням на Sky Sports.

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З ким хоче битись Дюбуа

Даніель Дюбуа наголосив, що зробив великий крок уперед після останніх трьох боїв проти Хрговича, Міллера та Джошуа. Британець наголосив, що фанати побачать щось особливе у бою проти Усика.

Дюбуа заявив, що не може дочекатись бою з Олександром Усиком. Даніель підкреслив, що він налаштований закінчити с жартами та здолати українського чемпіона.

Також Дюбуа назвав наступного суперника після реваншу проти Усика. "Динаміт" планує битись проти Тайсона Ф'юрі.

Я думаю, Ф’юрі точно повернеться. Коли я здолаю Усика, зможу побитися з ним. Хто знає? Зараз у хевівейті так багато топових боксерів. Ф’юрі буде відчайдушно прагнути повернутися в обойму,

– сказав Дюбуа.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Раніше Даніель Дюбуа розповів, як збирається перемогти Олександра Усика. Британець спробує нокаутувати українського чемпіона.