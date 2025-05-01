Під час інтерв'ю британським ЗМІ Олександр Усик згадав суперництво з Тайсоном Ф'юрі. Український чемпіон дуже шкодує, що "Циганський король" вирішив завершити кар'єру, пише 24 Канал з посиланням на The Sun Sport.

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Коли Усик запросить Ф'юрі в Україну

Наразі Ф'юрі проводить вільний час зі своєю родиною, а Усик не турбує його телефонними дзвінками.

"Він – прекрасний боксер. Можливо, мій друг "Жадібне пузо" ще вийде на ринг. Думаю, зараз Тайсон почувається гарно з родиною, відпочиває. Я не телефоную йому зі словами: "Привіт, Тайсоне, може, потренуєшся?".

Я знаю, що він відпочиває з дітьми, з родиною. Це дуже добре для нього", – сказав Усик.

В один прекрасний момент Усик мріє запросити Ф'юрі в Україну. Можливо це станеться після бою за абсолют.

Поки не спілкувався з Тайсоном про можливу зустріч. Гадаю, після бою з Дюбуа ми поговоримо. Мені дуже хочеться, щоб Тайсон Ф’юрі приїхав в Україну, подивився на мою країну, моє місто Київ та інші міста,

– заявив Усик.

Нагадаємо, що у 2024 році Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі двічі зустрічалися на рингу. Український боксер двічі переміг пихатого "Циганського короля". Після першого бою Олександр зібрав усі пояси хевівейту та став абсолютним чемпіоном світу.

До слова. Нещодавно Тайсон Ф'юрі натякнув на своє повернення. Британець чимало часу проводить у тренажерному залі.

Свій наступний бій Усик проведе проти Дюбуа. Реванш відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Українець вдруге боротиметься за звання абсолютного чемпіона у надважкому дивізіоні.