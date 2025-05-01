Во время интервью британским СМИ Александр Усик вспомнил соперничество с Тайсоном Фьюри. Украинский чемпион очень жалеет, что "Цыганский король" решил завершить карьеру, пишет 24 Канал со ссылкой на The Sun Sport.

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Когда Усик пригласит Фьюри в Украину

Сейчас Фьюри проводит свободное время со своей семьей, а Усик не беспокоит его телефонными звонками.

"Он – прекрасный боксер. Возможно, мой друг "Жадное пузо" еще выйдет на ринг. Думаю, сейчас Тайсон чувствует себя хорошо с семьей, отдыхает. Я не звоню ему со словами: "Привет, Тайсон, может, потренируешься?".

Я знаю, что он отдыхает с детьми, с семьей. Это очень хорошо для него", – сказал Усик.

В один прекрасный момент Усик мечтает пригласить Фьюри в Украину. Возможно это произойдет после боя за абсолют.

Пока не общался с Тайсоном о возможной встрече. Думаю, после боя с Дюбуа мы поговорим. Мне очень хочется, чтобы Тайсон Фьюри приехал в Украину, посмотрел на мою страну, мой город Киев и другие города,

– заявил Усик.

Напомним, что в 2024 году Александр Усик и Тайсон Фьюри дважды встречались на ринге. Украинский боксер дважды победил напыщенного "Цыганского короля". После первого боя Александр собрал все пояса хевивейта и стал абсолютным чемпионом мира.

К слову. Недавно Тайсон Фьюри намекнул на свое возвращение. Британец немало времени проводит в тренажерном зале.

Свой следующий бой Усик проведет против Дюбуа. Реванш состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец во второй раз будет бороться за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом дивизионе.