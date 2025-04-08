Менеджер "Цыганского короля" Спенсер Браун недавно общался со своим клиентом. Представитель Тайсона Фьюри прокомментировал слухи о возможном возвращении экс-чемпиона мира, пишет 24 Канал со ссылкой на iFL TV.

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Чем занимается Фьюри на отдыхе

Сейчас 36-летний боксер наслаждается отдыхом. Британец держит себя в форме и придерживается здоровой диеты.

"Я говорил с ним на прошлой неделе – он действительно счастлив. Ему немного скучно, но он все равно был в хорошем настроении. Кажется, на выходных он был на дне рождении и немного выпил пива.

Будет ли он еще боксировать? Он – в отставке.

Он просто наслаждается жизнью, каждый день бегает. Выглядит очень хорошо. Загорелый, в форме. Я был приятно удивлен, когда увидел его.

Обычно он ест "желейных мишек" и другие сладости, но на этот раз – ничего подобного. Он четко держится диеты", – рассказал менеджер Фьюри.

Напомним, что украинский боксер Александр Усик испортил статистику "Цыганского короля", добавив в графу поражений цифру два. Кроме того, украинец разрушил мечту Фьюри стать абсолютным чемпионом хевивейта.

14 января 2025 года эпатажный британец объявил о завершении карьеры. И это несмотря на анонс вероятной битвы с Энтони Джошуа. Эксперты считают, что Фьюри вернется на ринг, когда ему предложат большие деньги.