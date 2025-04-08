Менеджер "Циганського короля" Спенсер Браун нещодавно спілкувався зі своїм клієнтом. Представник Тайсона Ф'юрі прокоментував чутки щодо можливого повернення ексчемпіона світу, пише 24 Канал з посиланням на iFL TV.

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Чим займається Ф'юрі на відпочинку

Наразі 36-річний боксер насолоджується відпочинком. Британець тримає себе у формі та дотримується здорової дієти.

"Я говорив із ним минулого тижня – він справді щасливий. Йому трохи нудно, але він все одно був у гарному настрої. Здається, на вихідних він був на дні народженні та трохи випив пива.

Чи буде він ще боксувати? Він – у відставці.

Він просто насолоджується життям, щодня бігає. Виглядає дуже добре. Засмаглий, у формі. Я був приємно здивований, коли побачив його.

Зазвичай він їсть "желейних ведмедиків" та інші солодощі, але цього разу – нічого подібного. Він чітко тримається дієти", – розповів менеджер Ф'юрі.

Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик зіпсував статистику "Циганського короля", додавши у графу поразок цифру два. Крім того, українець зруйнував мрію Ф'юрі стати абсолютним чемпіоном хевівейту.

14 січня 2025 року епатажний британець оголосив про завершення кар'єри. І це попри анонс ймовірної битви з Ентоні Джошуа. Експерти вважають, що Ф'юрі повернеться на ринг, коли йому запропонують великі гроші.