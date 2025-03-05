Усик узнал место в обновленном рейтинге P4P: сохранил ли украинец лидерство

Александр Усик в прошлом году провел два тяжелых тренировочных лагеря и поединки против Тайсона Фьюри. Победа над "Цыганским королем" позволила попасть украинскому чемпиону на первые места во многих рейтингах.

Авторитетное издание CBS Sports обнародовало обновленный рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории. Место Александра Усика остается неизменным, сообщает 24 канал.

Читайте также "Он действительно может все": назван боксер, которому под силу одолеть Усика

Какое место Усика в рейтинге P4P

Первая тройка обновленного рейтинга pour for pound не изменилась. Александр Усик продолжает лидировать среди лучших боксеров независимо от весовой категории. Второе место у Наоя Иноуэ, а третью строчку занимает Дмитрий Бивол.

Джервонта Дэвис после скандальной ничьей против Ламонта Роуча потерял свою позицию. Американский чемпион мира по версии WBA в легком весе опустился с 7-го на 10-е место.

Рейтинг P4P по версии CBS Sports:

1. Александр Усик

2. Наоя Иноуэ

3. Дмитрий Бивол

4. Теренс Кроуфорд

5. Артур Бетербиев

6. Сауль Альварес

7. Джесси Родригес

8. Давид Бенавидес

9. Дзунто Накатани

10. Джервонта Дэвис.

Напомним, что Александр Усик последний раз дрался в декабре прошлого года против Тайсона Фьюри. Украинский чемпион единогласным решением судей одолел "Цыганского короля".