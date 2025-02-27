"Он действительно может все": назван боксер, которому по силам одолеть Усика

Александр Усик за свою карьеру встречался со многими мощными соперниками. Однако ни один боксер до сих пор не смог остановить оставшегося непобедимого украинского чемпиона.

Пока многие бойцы претендуют, чтобы сбросить Усика с трона хевивейта. Среди потенциальных оппонентов Александра– Даниель Дюбуа, Джозеф Паркер, Агит Кабаел.

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Кто остановит Усика

Дэйв Аллен поделился мнениями по этому поводу, кто может остановить Александра Усика. Британский боксер считает, что у Агита Кабаела есть шансы одолеть украинского чемпиона, сообщает 24 канал.

Аллен подчеркнул, что немецкий супертяж чудесный боец с хорошим арсеналом приемов. Потому он может победить Александра Усика. Британец также выделил физическую форму Кабала.

Если бы вы сейчас попросили меня выбрать супертяжеловеса, который победит Александра Усика, я бы выбрал Кабала. Он действительно может все понемногу. Он умеет боксировать он может сразиться. Он крепок у него буквально все есть,

– цитирует Аллена SecondsOut.

Отметим, что Агит Кабаел так же, как и Александр Усик, ни разу не проиграл за свою карьеру. На счету непобедимого немца 26 побед в 26 поединках– 18 из них нокаутом.

В последнем поединке, состоявшийся 22 февраля в Эр-Рияде Агит Кабаел получил титул временного чемпиона мира по версии WBC. Немец в фантастическом бою отправил в нокаут китайского гиганта Чжана Чжиллея.