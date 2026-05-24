Реванш, абсолют или обязательная защита: кто станет следующим соперником Александра Усика

Александр Усик много раз говорил, что бой с Рико Верховеном был первым из трех, которые должны стать завершением его карьеры. Однако желающих драться с чемпионом значительно больше, чем двое.

Усик с учетом своего статуса имеет полное право сам выбирать будущих оппонентов. Все зависит от того, чего хочет в свои 39 лет сам Александр. 24 Канал предлагает взглянуть на потенциальных соперников.

Смотрите также "Спасибо за эмоции": президент Динамо поздравил Усика с победой

Усик – Верховен: реванш

Сразу после остановки боя в Гизе Турки Аль-Шейх начал говорить о том, что бой украинца и Короля кикбоксинга нужно повторить. Главный человек в современном боксе остался недоволен тем, как поступил рефери. Ранее он говорил, что устал видеть, как Усик побеждает одного соперника за другим.

Однако вряд ли Александр заинтересован в том, чтобы снова выйти в ринг против нидерландца. Хотя публично Усик не спорил с саудовским чиновником и сказал, что готов к любому оппоненту.

Усик – Кабаэл: обязательная защита

Немец Агит Кабаел имеет статус претендента на титул WBC. Несмотря на то, что формально Усик защитил этот пояс против Верховена, организация все равно оставила за собой право требовать первоочередности в определении соперника для украинца.

Поэтому вполне вероятен сценарий, когда WBC поставит Александра перед выбором: или дерись с Кабаелом, или титул станет вакантным. Кандидатура немца нравится Турки: он хотел организовать Усику большой бой в Стамбуле возле Айя-Софии, а немец прекрасно подходит для того, чтобы собрать в Турции аншлаг.

Усик – Дюбуа: трилогия за абсолют

План самого Усика заключался в том, чтобы после Верховена встретиться с обладателем титула WBO за уже четвертое (третье в хевивейте) звание абсолютного чемпиона.

Даниэль Дюбуа забрал пояс у Фабио Уордли в начале мая, и теперь Александр должен понять, хочет ли он в третий раз выходить в ринг против боксера, которого дважды победил нокаутом. Среди всех британских соперников Усика именно Дюбуа откровенно был самым слабым.

Усик – Фьюри: Кролик против Жадного Пуза

Отношения этих двух всегда были особенными. Как бы очевидным ни было то, что Цыганский король слабее украинца, Фьюри продолжает рассказывать всем, что у него отобрали две победы над Усиком.

Украинец говорил прямо: он видит трилогию с Фьюри своим поединком-прощанием. Но нельзя исключать, что планы переиграются.