31-летний боксер высказался относительно возможного поединка с Королем хевивейта. Он также считает, что непременно победит Усика в очной встрече, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Баколе дерзко отнесся к Усику

Мартин Баколе поделился мыслями относительно потенциального боя с Александром Усиком. Конголезский супертяжеловес спрогнозировал ход поединка с украинским чемпионом.

Боксер не сомневается в своей победе над Усиком. Баколе полностью уверен, что противостояние завершится досрочно в его пользу.

Усик? Это будет тяжелый бой, хороший бой, но я нокаутирую его в шестом раунде,

– сказал Баколе.

Конголезец также не оставил без внимания других известных супертяжей. Мартин заявил, что досрочно победит Энтони Джошуа, а также Даниэля Дюбуа.

К слову. Мартин Баколе за свою карьеру провел 22 поединка в профессиональном ринге. Конголезский боксер имеет в своем активе 21 победу – 16 из них нокаутом.

Последний раз Мартин Баколе дрался в августе прошлого года. Конголезский супертяжеловес одолел нокаутом американского боксера Джареда Андерсона.