31-річний боксер висловився щодо можливого поєдинку з Королем хевівейту. Він також вважає, що неодмінно переможе Усика в очній зустрічі, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.
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Баколе зухвало поставився до Усика
Мартін Баколе поділився думками щодо потенційного бою з Олександром Усиком. Конголезький супертяж спрогнозував хід поєдинку з українським чемпіоном.
Боксер не сумнівається у своїй перемозі над Усиком. Баколе повністю впевнений, що протистояння завершиться достроково на його користь.
Усик? Це буде важкий бій, хороший бій, але я нокаутую його в шостому раунді,
– сказав Баколе.
Конголезець також не залишив без уваги інших відомих супертяжів. Мартін заявив, що достроково переможе Ентоні Джошуа, а також Даніеля Дюбуа.
До слова. Мартін Баколе за свою кар'єру провів 22 поєдинки у професійному ринзі. Конголезький боксер має у своєму активі 21 перемогу – 16 з них нокаутом.
Востаннє Мартін Баколе бився у серпні минулого року. Конголезький суперважковаговик здолав нокаутом американського боксера Джареда Андерсона.