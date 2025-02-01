31-річний боксер висловився щодо можливого поєдинку з Королем хевівейту. Він також вважає, що неодмінно переможе Усика в очній зустрічі, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Баколе зухвало поставився до Усика

Мартін Баколе поділився думками щодо потенційного бою з Олександром Усиком. Конголезький супертяж спрогнозував хід поєдинку з українським чемпіоном.

Боксер не сумнівається у своїй перемозі над Усиком. Баколе повністю впевнений, що протистояння завершиться достроково на його користь.

Усик? Це буде важкий бій, хороший бій, але я нокаутую його в шостому раунді,

– сказав Баколе.

Конголезець також не залишив без уваги інших відомих супертяжів. Мартін заявив, що достроково переможе Ентоні Джошуа, а також Даніеля Дюбуа.

До слова. Мартін Баколе за свою кар'єру провів 22 поєдинки у професійному ринзі. Конголезький боксер має у своєму активі 21 перемогу – 16 з них нокаутом.

Востаннє Мартін Баколе бився у серпні минулого року. Конголезький суперважковаговик здолав нокаутом американського боксера Джареда Андерсона.