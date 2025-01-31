Також спортсмен зачепив тему наступного поєдинку. У мережі з'явилась інформація, що він має провести бій з переможцем пари Ортіс – Мадрімов, повідомляє 24 канал із посиланням на XSPORT.

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Що робитиме Богачук у 2025 році?

Сергій Богачук розповів, що після бою з Ішмаелем Девісом в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі, він став обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс WBC. Наразі ним володіє американський боксер Себастьян Фундора.

Богачук розповів, що організація планує, щоб чемпіон провів проміжний бій, а потім титульний поєдинок або залишити пояс. Сергій також підкреслив, що він є офіційним претендентом на поєдинок з Фундорою.

Можливо мені влаштують бій із переможцем пари Ортіс – Мадрімов. Не можу відповісти одразу, тому що з промоутером чекаємо на розвиток подій. У мене вже були подібні ситуації, коли все змінювалося за кілька тижнів до бою і подібне у боксі буває. Говорячи про потенційні поєдинки з вищезгаданими боксерами, то мені обидва ці бої досить цікаві,

– розповів Богачук.

Український боксер також серед планів на 2025 рік виділив бажання побитись за титул чемпіона світу у першій середній вазі за версією WBC. Богачук зазначив, що йому неважливо з ким вийти у ринг за чемпіонський пояс.

Тут, в США, за роки кар'єри місцева публіка мене вже знає, на мої бої приходять вболівальники та хочеться демонструвати якісний, яскравий бокс. Мої цілі – Гучні бої, сильні суперники, завойовані титули, – додав Богачук.

Нагадаємо, що Сергій Богачук переміг Ішмаеля Девісом у поєдинку в андеркарді Усик – Ф'юрі. Український боксер здолав британського суперника технічним нокаутом.