Усик близок к потере чемпионского пояса, который забрал у Фьюри: какова причина

Александр Усик весной 2024 года стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Он победил Тайсона Фьюри, благодаря чему завоевал пояс WBC, которого ему не хватало для этого статуса.

Однако уже через несколько недель украинец потерял другой титул. Ему пришлось освободить пояс IBF из-за отказа провести обязательную защиту.

Читайте также Усик, Дюбуа и Джошуа: Чисора устроил перформанс с выбором своего соперника на юбилейный бой

Повторение сценария 2024 года

Подобная процедура может произойти теперь с чемпионским титулом WBC, сообщает 24 Канал со ссылкой на World Boxing News. Александр Усик может остаться без этого пояса, ведь организация будет настаивать, чтобы украинец провел бой с обязательным претендентом.

Им станет победитель битвы Чжан Чжилей – Агит Кабаел, которая состоится 22 февраля. Если украинский боксер откажется от этого поединка, тогда WBC уберет приставку "временный" чемпион от победителя противостояния между китайцем и немцем.

К слову. Накануне Чжан Чжилей в очередной раз заявил, что имеет цель провести бой с Александром Усиком. Он заявил, что ждет того дня, когда сможет разделить ринг с украинцем.

Отметим, что команда украинского чемпиона ранее заявляла, что определится со следующим соперником именно после 22 февраля. Однако их фокус направлен на битву Дюбуа – Паркер, которые будут драться за пояс IBF.