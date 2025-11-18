Усик рискует потерять еще один чемпионский титул

Александр Усик 17 ноября добровольно отказался от чемпионского пояса WBO. Теперь украинский боксер может потерять еще один титул.

Из наследия украинского боксера может выбыть чемпионский титул по версии WBC. Судьба этого пояса зависит от самого Александра Усика, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

Почему Усик может освободить еще один титул?

По информации издания, Усик посетит съезд WBC, который запланирован на конец ноября 2025 года. Во время мероприятия Александр пообщается с президентом организации Маурисио Сулейманом, где они договорятся о дальнейших планах украинца.

Отметим, что временным чемпионом по этой линии является Агит Кабаел, у которого запланирована защита на 10 января 2026 года. Соперником немца станет непобедимый поляк Дамиан Кныба. Их встречу примет арена Рудольфа Вебера в Обергаузене (Германия), а транслятором вечера бокса станет платформа DAZN.

После этого поединка WBC собирается санкционировать для Усика обязательную защиту. В случае отказа от боя Александр потеряет титул чемпиона мира.

Отметим, что отказ от пояса WBO сделал из Фабио Уордли нового чемпиона мира. До этого британец был временным чемпионом по этой линии. В то же время Усик сознательно снова потерял звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Интересно, что Александр Красюк, бывший многолетний промоутер украинца, объяснил в комментарии Sport.ua, почему Усик решил освободить титул.

"Считаю, что Александр поступил правильно – бой с Уордли сейчас не несет в себе никакого смысла: ни спортивного, ни медийного, ни коммерческого", – сказал Красюк.

