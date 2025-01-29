Усик удивил выбором самого опасного соперника в своей карьере

Александр Усик в 2024 году окончательно покорил хевивейт. Он сначала стал первым абсолютом супертяжелой категории в эпоху четырех поясов, одолев до того непобедимого Тайсона Фьюри, а затем триумфовал и в реванше.

Украинец неоднократно заявлял, что именно "Цыганский король" стал самым тяжелым для него соперником в карьере. Однако самым опасным он выбрал другого бойца.

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Кого поставил на первое место Усик

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO выделил другого британца. Он заявил, что наибольшую опасность он чувствовал, находясь в ринге с Дереком Чисорой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Послушайте, я уважаю Фьюри. Он великий человек, думаю он дал мне самый тяжелый бой. Но самым опасным был Чисора. Очень крепкий парень. Дерек – правая рука, левая рука, я хотел бы блокировать... но подумал: "О Боже, отходи, это опасно",

– сказал Усик.

К слову. Дерек Чисора стал вторым соперником Александра Усика после перехода в хевивейт. Бой продлился все 12 раундов и закончился победой украинца единогласным решением судей.

Напомним, что ранее 41-летний "Del Boy" смоделировал бой между праймовыми Александром Усиком и Ларри Холмсом. Он считает, что украинец одолел бы легендарного американца.