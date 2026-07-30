Усик рассказал о самом сложном бою в своей карьере

Лидер супертяжелого дивизиона (свыше 90,72 килограмма) Александр Усик рассказал, кто из соперников дал ему самый тяжелый бой. Правда, исключительно среди британцев.

На профессиональном ринге Александр Усик победил пятерых британцев. Самым сложным соперником из всех них украинец считает Тайсона Фьюри, пишет 24 Канал.

Что сказал Усик о соперниках

Уже бывший обладатель поясов в супертяжелом весе Усик вспомнил пятерых британцев, которым ему удалось нанести поражения в профессиональном рекорде.

Александр боксировал против Тони Белью, Дерека Чисоры, Энтони Джошуа, Даниэля Дюбуа и Тайсона Фьюри. Именно последнего в этом списке украинец выделил как самого неудобного.

Я думаю, что самым сложным был первый бой против Тайсона Фьюри. Он – сумасшедший "Жадное пузо". Ты не знаешь, чего ждать от Тайсона Фьюри. "Жадное пузо", как дела?

– сказал Усик в интервью YouTube-каналу All Out Fighting.

Отметим, что Тайсон Фьюри долгое время назывался мировыми СМИ претендентом на еще один, третий бой против Александра.

Сейчас наиболее вероятными потенциальными соперниками нашего земляка являются другие бойцы.

Усик – Фьюри: итоги боев

Самый тяжелый бой, о котором говорил Александр, состоялся в ночь с 18 на 19 мая 2024 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Усик победил раздельным решением судей (115:112, 113:114, 114:113) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Матч-реванш состоялся в ночь на 22 декабря 2024 года в том же городе. Все трое судей выставили счет 116:112 в пользу украинца.