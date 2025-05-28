Усик обратился к школьникам, призвав не поддаваться на вербовку ФСБ: видео с месседжем

Александр Усик является не только выдающимся боксером, но и примером для большого количества молодого поколения. Он активно вовлечен в ряд социальных проектов в Украине и накануне в очередной раз продемонстрировал свою сознательную гражданскую позицию.

Объединенный чемпион мира принял участие в онлайн-уроке для школьников, которую организовали СБУ и Нацполиция совместно с Министерством образования и науки. Во время лекции правоохранители рассказывали, как не попасть "на крючок" российских спецслужб, которые постоянно пытаются втянуть детей в преступную деятельность.

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Что сказал Усик школьникам относительно вербовки ФСБ

В начале этого урока к школьникам обратился, в частности, и Александр Усик. Он призвал молодежь быть бдительными и оставаться верными своей Родине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Сегодня российские спецслужбы хотят вашими руками нанести вред Украине. Не ведитесь на их уловки. Не позволяйте превратить вас в оружие против своей Родины. Быть крутым – это значит иметь голову на плечах,

– сказал Усик.

Также Александр посоветовал слушателям не замалчивать такие попытки россиян. Он призвал школьников сообщать об этом родителям, учителям или правоохранителям, если незнакомцы в соцсетях все же пытаются склонить их к незаконным действиям.

Усик обратился к школьникам с важным месседжем: смотрите видео

Важно. В СБУ отметили, что с начала 2025 года правоохранители задержали уже более 600 человек, которые по заданию российских спецслужб занимались поджогами, диверсиями и терактами в Украине.

Напомним, что сейчас Александр Усик готовится к битве за абсолют против Даниэля Дюбуа. Она состоится 19 июля в Лондоне.