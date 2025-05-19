Александр Усик попытается вернуть себе этот статус в поединке с обладателем пояса IBF Даниэлем Дюбуа. Своим мнением относительно предстоящего противостояния поделился Фабио Уордли.

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Прогноз на бой от британского боксера

Лидер рейтинга WBA в "королевской" весовой категории отдал должное прогрессу своего земляка в течение последних двух лет. Несмотря на это, он считает, что украинец снова одолеет "Динамита", сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

"Это будет фантастический реванш. Очевидно, что Дюбуа добавил после первого боя с Усиком, поэтому да – это делает встречу очень интересной.

Но я убежден, что в целом поединок пройдет примерно в том же ключе. Не обесцениваю Даниэля и его прогресс, однако в целом считаю, что сейчас трудно ставить против Усика", – сказал Уордли.

К слову. Первое противостояние Усик – Дюбуа состоялось в августе 2023 года в Польше. Тогда украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Отметим, что Фабио Уордли провел на профессиональном уровне 19 боев, в которых одержал 18 побед при одной ничьей. Ранее он выражал желание подраться с победителем предстоящего реванша.

Напомним, что накануне Александр Усик рассказал, кто может стать его следующим соперником после "Динамита". Он даже назвал две арены, на которых готов провести статусную битву.