Сейчас Александр Усик возглавляет несколько рейтингов лучших боксеров современности. Украинский боксер остается одним из лучших, однако не по мнению Эдди Хирна.

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Кого Хирн выбрал королем бокса

Промоутер считает Шакура Стивенсона по таланту на уровне с Рэем Леонардом, Уитакером и всеми другими величайшими боксерами, пишет 24 канал со ссылкой на Fight Hype.

Вот насколько он классный! Для величия нужен топовый соперник, которым для него станет Сепеда. Шакур покажет в этом бою, что он является королем бокса. На кону в бою должен стоять титул The Ring,

– сказал Эдди Хирн.

Напомним, что Шакур Стивенсон в 2024 году вызвал на бой Василия Ломаченко, однако пока неизвестно, продолжит ли украинец боксерскую карьеру.