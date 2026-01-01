Усик внезапно подловил на лжи одного из самых влиятельных людей в мире бокса

Александр Усик оказался в неприятной ситуации. Украинский боксер может не проводить свои следующие бои в рамках Riyadh Season, которые возглавляет Турки Аль-аш Шейх.

В предновогоднюю ночь бывший абсолютный чемпион мира обратился к Турки Аль-аш Шейху. Украинский боксер выложил совместное фото в своих соцсетях, обвинив его во лжи, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Александра Усика.

В чем Усик обвинил Турки?

Усик лаконично обратился к Турки.

Не ври, здесь все в порядке. Поздравляю с Новым годом,

– написал украинец.



Усик обратился к Турки / Скриншот из инстаграма Александра

Почему Усик может не боксировать в рамках Riyadh Season?

Вероятно, что такой месседж Усика к Турки был реакцией Александра на информацию издания Boxing News. Портал предположил, что следующие поединки украинца не состоятся в Саудовской Аравии из-за нежелания Усика проводить бой против 20-летнего британца Мозеса Итаумы.

Именно противостояние Усик – Итаума так хотел увидеть собственными глазами Турки. Однако в команде украинского чемпиона вроде бы минуснули этот вариант.

Отметим, что ранее сам Мозес уверял, что не заслужил еще на такой поединок против Усика. Однако молодому британцу уже пророчат преемничество Александра на вершине хевивейта.

