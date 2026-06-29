Директор команды Усика объяснил, зачем чемпион сдал все свои пояса

Решение Александра Усика отказаться от титула чемпиона по всем версиям международных боксерских организаций для многих стало шоком. Однако в окружении украинца этому находят четкое и аргументированное объяснение.

Директор команды Усика Сергей Лапин назвал сразу несколько причин, по которым чемпион больше не будет бороться за титулы. По его словам, после 25 боёв Усика на профессиональном ринге пришло время для другого подхода, пишет "24 Канал".

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Почему Усик добровольно отказался от трёх поясов?

По словам Лапина в интервью Sky Sports, прежде всего Александр Усик оставил пояса для того, чтобы самостоятельно решать, каким будет последний этап его карьеры, а не позволять это делать обстоятельствам или организациям, которые назначают обязательные защиты титулов.

Еще одно желание Усика – чтобы в супертяжелом весе могли проявить себя новые чемпионы, способствуя развитию спорта. Украинец "вдохнул новую жизнь" в этот дивизион.

В конце концов, Александр уже достиг практически всего в боксе, вписал своё имя в историю как трёхкратный абсолютный чемпион в двух весовых категориях. Поэтому теперь он полностью заслужил право самостоятельно решать, когда и как он проведёт последний бой и попрощается с рингом. Команда Усика считает нужным "двигаться шаг за шагом".

Кто может стать соперником Усика в последнем бою?

Александр чётко даёт понять, что его решение оставить пояса не означает немедленного завершения карьеры. У него остаётся "последний танец".

По слухам, на данный момент есть два наиболее вероятных варианта следующего поединка для украинца. Это может быть реванш против Рико Верховена, в котором заинтересован глава управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх.

Или же Александр завершит давнюю историю с боем против американца Деонтея Уайлдера, окончательно заткнув рот критикам, которые говорили, что Усик может победить Фьюри и Джошуа, но не способен противостоять такому панчеру, как "Бронзовый бомбардировщик".