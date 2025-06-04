"Хочет большие денежные бои": Паркер заявил, что Усик избегает совместного противостояния

Новозеландский боксер Александр Усик предложил Александру Усику провести бой. Украинский боксер отказался от предложения.

Джозеф Паркер рассказал о неожиданной реакции Александра Усика на предложение провести бой. По словам новозеландского боксера, во время личной встречи он предложил украинцу завершить карьеру именно поединком с ним, однако Усик категорически отказался, пишет 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Паркер предложил Усику бой

Новозеландец рассказал, что предложил украинцу провести свой последний бой в карьере именно против него. На это Усик категорически отказался.

Я думаю, что Усик хочет большие денежные бои. Я считаю, что после Дюбуа он хочет снова подраться с Джошуа или Фьюри. Он сказал: "Делай свое дело, не переживай. Когда я завершу карьеру, ты сможешь получишь свой шанс",

– сказал Джозеф Паркер.

Он также добавил, что с удовольствием воспользовался бы возможностью проверить себя с Усиком.

"Я верю, что сейчас он лучший боец или лучший супертяжеловес нашего поколения", – сказал Паркер.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля на лондонском "Уэмбли".