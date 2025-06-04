Джозеф Паркер розповів про несподівану реакцію Олександра Усика на пропозицію провести бій. За словами новозеландського боксера, під час особистої зустрічі він запропонував українцю завершити кар’єру саме поєдинком з ним, однак Усик категорично відмовився, пише 24 канал з посиланням на The Ring.

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Паркер запропонував Усику бій

Новозеландець розповів, що запропонував українцю провести свій останній бій в кар'єрі саме проти нього. На це Усик категорично відмовився.

Я думаю, що Усик хоче великі грошові бої. Я вважаю, що після Дюбуа він хоче знову побитися з Джошуа або Ф’юрі. Він сказав: "Роби свою справу, не переживай. Коли я завершу кар'єру, ти зможеш отримаєш свій шанс",

– сказав Джозеф Паркер.

Він також додав, що із задоволенням скористався би можливістю перевірити себе з Усиком.

"Я вірю, що наразі він найкращий боєць або найкращий суперважковаговик нашого покоління", – сказав Паркер.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня на лондонському "Вемблі".