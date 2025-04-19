Минимальная разница: "Цвях" и Голлавей провели церемонию взвешивания
- Александр Гвоздик и Энтони Голлавей прошли церемонию взвешивания перед поединком, который состоится в ночь с 19 на 20 апреля.
- Гвоздик имеет 20 боев в карьере, в том числе поражение от Давида Бенавидеса; Голлавей имеет 19 боев, включая победу над Гранитом Штайном в 2024 году.
Александр Гвоздик совсем скоро вернется в ринг. Украинский "Цвях" сразится против Энтони Голлавея.
Поединок между Гвоздиком и Голлавеем состоится в ночь с 19 на 20 апреля. Перед боем боксеры посетили традиционную церемонию взвешивания, сообщает 24 канал со ссылкой на Golden Boy.
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Какой вес у Гвоздика
Украинский "Цвях" перевесил Энтони Голлавея. На весах Александр Гвоздик показал 81,4 килограмма, тогда как у американского боксера в 81,2 килограмма.
Гвоздик и Голлавей на церемонии взвешивания: смотрите видео
Отметим, что бой Гвоздик – Голлавей состоится в андеркарде поединка между Габриэлой Фундорой и Мэрилин Амаи. Место проведения вечера бокса в Оушенсайде, что в Калифорнии.
Александр Гвоздик за карьеру провел 20 поединков. Последний раз "Цвях" дрался против Давида Бенавидеса, где уступил единогласным решением судей, потерпев второе поражение в профессиональном ринге.
На счету Энтони Голлавея 19 боев – 9 побед, 7 поражений и 3 ничьи. В декабре 2024 года американец раздельным решением судей одолел Гранита Штайна.