Минимальная разница: "Цвях" и Голлавей провели церемонию взвешивания

Александр Гвоздик совсем скоро вернется в ринг. Украинский "Цвях" сразится против Энтони Голлавея.

Поединок между Гвоздиком и Голлавеем состоится в ночь с 19 на 20 апреля. Перед боем боксеры посетили традиционную церемонию взвешивания, сообщает 24 канал со ссылкой на Golden Boy.

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Какой вес у Гвоздика

Украинский "Цвях" перевесил Энтони Голлавея. На весах Александр Гвоздик показал 81,4 килограмма, тогда как у американского боксера в 81,2 килограмма.

Гвоздик и Голлавей на церемонии взвешивания: смотрите видео

Отметим, что бой Гвоздик – Голлавей состоится в андеркарде поединка между Габриэлой Фундорой и Мэрилин Амаи. Место проведения вечера бокса в Оушенсайде, что в Калифорнии.

Александр Гвоздик за карьеру провел 20 поединков. Последний раз "Цвях" дрался против Давида Бенавидеса, где уступил единогласным решением судей, потерпев второе поражение в профессиональном ринге.

На счету Энтони Голлавея 19 боев – 9 побед, 7 поражений и 3 ничьи. В декабре 2024 года американец раздельным решением судей одолел Гранита Штайна.