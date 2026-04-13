Почему Усик носит одежду Stone Island

Чемпион мира Александр Усик давно ассоциируется с брендом Stone Island. Но эта история не о рекламе, а о личном пути и культуре.

Сотрудничество Усика со Stone Island вызвало резонанс не только в мире спорта, но и моды. Оказалось, что этот выбор имеет более глубокие корни, чем обычный контракт с брендом, передает 24 Канал.

Смотрите также Недвижимость на острове, бренд здорового питания: какими бизнесами владеет Усик

Что связывает Усика и Stone Island?

По информации highsnobiety, для Усика Stone Island – не просто стиль, а часть юности. В Восточной Европе, в частности в Украине, этот бренд долгое время был редким и почти недосягаемым – его искали в секонд-хендах как настоящее "сокровище".

Именно поэтому вещи с фирменным компасом стали символом статуса: их не покупали просто так, их "добывали". Такой опыт формировал особое отношение к бренду – и Усик вырос в этой культуре.

Его участие в кампании Stone Island – это фактически "возвращение домой", ведь он представляет поколение, для которого эта одежда имела особое значение.

Культурный символ и идентичность

Stone Island имеет глубокую связь с футбольной и уличной культурой Европы, что сделало бренд знаковым для целой субкультуры.

В случае Усика эта связь усиливается личной историей: он не просто знаменитость в рекламной кампании, а человек, который действительно носил эти вещи задолго до мировой славы.

Именно поэтому боксер регулярно появляется в Stone Island – от повседневной жизни до выходов в ринг. Это не имиджевый ход, а часть его идентичности, которая резонирует с миллионами людей в Восточной Европе.

Что известно о следующем бое Усика?