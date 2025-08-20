В Украине с прошлого года официально запрещена деятельность УПЦ МП. Однако, несмотря на запрет, в нашей стране остались немало людей, которые поддерживают пророссийских попов.

19 августа 2025 года Александр Усик посетил Киево-Печерскую лавру. Украинский боксер поддержал прихожан УПЦ Московского патриархата, сообщает 24 канал со ссылкой на фейсбук Виктории Кохановской.

Что Усик делал в Киево-Печерской лавре?

Представительница ОО "Женская сила Украины" сообщила о присутствии Александра Усика в Киево-Печерской лавре 19 августа 2025 года. Виктория Кохановская заявила, что украинский боксер поддержал молитвенников УПЦ МП.

Усик сегодня поддержал молитвенников УПЦ за защиту Киево-Печерской Лавры. Освещаю как новость, потому что осадок от предательства и боли все-таки присутствует, но Господь ему судья,

– написала Кохановская.

Усик возле Лавры / Фото из фейсбука Кохановской

Напомним, что 20 августа Верховная Рада приняла законопроект о деятельности, запрещающий деятельность религиозных организаций на территории Украины, которые связаны с Россией.

24 августа 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете УПЦ МП. А уже в июле 2025 года в Киево-Печерской лавре состоялось первое богослужение ПЦУ.

