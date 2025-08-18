Екатерина Усик не осталась в стороне и высказалась о событиях в США. Жена Александра Усика назвала человека, который заставил нервничать Путина, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм любимой украинского боксера.

Читайте также Просил освободить пленных и нокаутировать Путина: какие у Усика "отношения" с Трампом

Кто заставил Путина волноваться?

Екатерина Усик поделилась интересным моментом, который состоялся во время встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Жена Александра Усика рассказала, что Рэйчел Скотт заставила кремлевского диктатора нервничать.

Американская журналистка задала вопрос Путину о том, когда он прекратит убивать украинский народ. Зато президент России сделал вид, будто не понял о чем говорит Скотт и начал притворяться глухим.

Это Рэйчел Скотт, старший политический корреспондент в ABC News. Именно она была единственной, кто задал вопрос х*йлу об убийствах украинцев и именно она заставила его нервничать и притворяться глухим,

– написала Усик.

Екатерина Усик рассказала о Рэйчел Скотт / Скриншот из инстаграма девушки

Ранее сообщали, что Александр Усик призвал Дональда Трампа отправить в нокаут Владимира Путина во время встречи на Аляске. Боксер попросил президента США о справедливом мире.