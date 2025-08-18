Катерина Усик не залишилась осторонь та висловилась щодо події у США. Дружина Олександра Усика назвала людину, яка змусила нервувати Путіна, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм коханої українського боксера.

Хто змусив Путіна хвилюватися?

Катерина Усик поділилась цікавим моментом, який відбувся під час зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна. Дружина Олександра Усика розповіла, що Рейчел Скотт змусила кремлівського диктатора нерувати.

Американська журналістка задала питання Путіну про те, коли він припинить вбивати український народ. Натомість президент Росії зробив вигляд наче не зрозумів про що говорить Скотт та почав прикидатись глухим.

Це Рейчел Скотт, старший політичний кореспондент в ABC News. Саме вона була єдиною, хто поставив питання х*йлу про вбивства українців і саме вона змусила його нервувати й прикидатися глухим,

– написала Усик.

Катерина Усик розповіла про Рейчел Скотт / Скриншот з інстаграму дівчини

Раніше повідомляли, що Олександр Усик закликав Дональда Трампа відправити у нокаут Володимира Путіна під час зустрічі на Алясці. Боксер попросив президента США про справедливий мир.