Камеры зафиксировали, что делал Усик во время боя с Джошуа – это помогло британцу выиграть

В ночь на 26 июля британский боксер Энтони Джошуа провел свой первый поединок в 2026 году. Его соперником стал Кристиан Пренга.

Начало боя чуть не завершилось крушением для британца: в течение первой трехминутки он дважды оказывался в нокдауне. Однако Джошуа продемонстрировал чемпионский характер и уже во втором раунде отправил Пренгу в нокаут, вырвав победу, пишет 24 Канал .

Как Усик поддерживал Джошуа

Этот поединок стал первым для Джошуа после длительной паузы, вызванной трагическим ДТП в Нигерии, в котором погибли двое его тренеров.

Главной частью подготовки "Эй Джея" стал его переход в лагерь бывшего соперника – Александра Усика. После двух поединков в 2021 и 2022 годах боксеры стали близкими друзьями. Усик и его команда полностью поддерживали Джошуа на каждом этапе этого сражения.

Пока британцу бинтовали руки, Александр поднимал всем настроение, танцуя вирусный танец из ТикТок под трек The Chemical Brothers.

Непосредственно перед выходом Энтони на ринг Саудовской Аравии Усик лично прочитал для него молитву и благословил на бой.

Камеры зафиксировали, как во время поединка Александр переживал за друга, держа в руках подвеску, которую после финального гонга поцеловал и надел на себя.

Сразу после тяжелого боя Усик публично обратился к британцу: "Какой невероятный бой! Именно такого возвращения все и ждали. Поздравляю, брат!" Украинский боксер также добавил пророческое заявление: "Энтони Джошуа – следующий абсолютный чемпион".

Этот триумф сохранил для Джошуа статус официального претендента на сражение против Тайсона Фьюри. Поединок запланирован на конец 2026 года. Сам "Цыганский король" двумя днями ранее (24 июля) также защитил свои позиции, победив поляка Мариуша Ваха.