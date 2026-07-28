Початок бою ледь не завершився катастрофою для британця: протягом першої трихвилинки він двічі опинявся в нокдауні. Проте Джошуа продемонстрував чемпіонський характер і вже в другому раунді відправив Пренгу в нокаут, вирвавши перемогу, пише 24 Канал.

Як Усик підтримував Джошуа

Цей поєдинок став першим для Джошуа після тривалої паузи, викликаної трагічною дорожньо-транспортною пригодою в Нігерії, у якій загинули двоє його тренерів.

Головною частиною підготовки "Ей Джея" став його перехід до табору колишнього суперника – Олександра Усика. Після двох поєдинків у 2021 та 2022 роках боксери стали близькими друзями. Усик та його команда повністю підтримували Джошуа на кожному етапі цього бою.

Поки британцю бинтували руки, Олександр піднімав усім настрій, танцюючи вірусний танець із ТікТок під трек The Chemical Brothers.

Безпосередньо перед виходом Ентоні на ринг Саудівської Аравії, Усик особисто прочитав для нього молитву та благословив на бій.

Камери зафіксували, як під час поєдинку Олександр переживав за друга, тримаючи в руках підвіску, яку після фінального гонгу поцілував і одягнув на себе.

Одразу після важкого бою Усик публічно звернувся до британця: "Який неймовірний бій! Саме такого повернення всі й чекали. Вітаю, брате!". Український боксер також додав пророчу заяву: "Ентоні Джошуа – наступний абсолютний чемпіон".

Цей тріумф зберіг для Джошуа статус офіційного претендента на бій проти Тайсона Ф'юрі. Поєдинок попередньо заплановано на кінець 2026 року. Сам "Циганський король" двома днями раніше (24 липня) також захистив свої позиції, перемігши поляка Маріуша Ваха.