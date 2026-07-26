Албанський боксер створив справжню сенсацію на початку зустрічі. Він зміг двічі відправити Джошуа у нокдауни, пише 24 Канал.

Джошуа – Пренга: як завершився бій

Британський боксер опинився за крок від апсету у першому ж раунді.

Проте Джошуа зумів швидко відновитися, перехопив ініціативу та пішов у атаки першим номером. Уже в наступній трихвилинці він затиснув Пренгу біля канатів і провів серію ударів, яка завершилася нокаутом. Албанець опинився на канвасі та піднятися не зміг.

Для Джошуа це була перша поява в рингу після трагічної автомобільної аварії наприкінці 2025 року в Нігерії, у якій загинули двоє його тренерів. Перед цим він переміг Джейка Пола. Наразі Джошуа готується у таборі Олександра Усика. Сам Усик особисто підтримував британця в залі.

Це був підготовчий поєдинок перед запланованою на кінець 2026 року зустріччю зі співвітчизником Тайсоном Ф'юрі. Головний суперник Джошуа також провів свій проміжний бій напередодні, Ф'юрі здобув перемогу над Маріушем Вахом.

У межах цього ж вечора боксу свій другий професійний поєдинок провів український олімпійський чемпіон Олександр Хижняк. Він також здобув дострокову перемогу, здолавши француза Ленні Патрача у другому раунді.