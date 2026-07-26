Атмосфера в раздевалке Джошуа перед выходом на ринг была максимально расслаблена благодаря Усику. Пока британцу бинтовали руки, украинский боксер услышал трек Go от The Chemical Brothers и повторил вирусный танец из ТикТок. Видео с подписью "До конца песни вы должны убежать" разлетелось соцсетями.

Что Усик сказал после боя Джошуа с Пренгой

Поединок заставил публику поволноваться, потому что Джошуа побывал в нокдауне уже в первом раунде. Однако "Эй Джей" сумел вернуться в игру и одержать досрочную победу, после чего Усик поднялся на ринг, чтобы поздравить друга.

Первый раунд – это была проверка. Это бокс: хороший аперкот – и вот тебе нокдаун. Но Эй Джей вернулся и победил. Энтони Джошуа – следующий абсолютный чемпион,

– заявил Усик в интервью talkSPORT.

Украинец также подверг критике Тайсона Фьюри, который накануне победил Мариуша Ваха и теперь должен встретиться с Джошуа.

Эй, Жадное Пузо! Я же знаю, что ты сейчас расскажешь: "Оу-оу, да у тебя хрустальная челюсть! Бла-бла-бла". Жадное Пузо, убирайся! Я буду у ринга на их поединке. Эй Джей победит и нокаутирует его,

– подытожил украинский боксер.

Это было первое крупное сражение Джошуа после длительной паузы и ужасного ДТП в Нигерии в конце прошлого года, в результате которого погибли двое его тренеров.

Британец одержал победу над албанцем нокаутом во втором раунде , хотя поединок получился чрезвычайно напряженным и был близок к громкой сенсации. Уже в стартовой трехминутке андердог Пренга дважды отправил Джошуа в нокдаун.

Благодаря этому успеху Джошуа получил возможность провести бой против Фьюри, предварительно запланированного на конец 2026 года.