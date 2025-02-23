Усик проигнорировал бой россиян на вечере бокса в Эр-Рияде

Состоялись все поединки в рамках андеркарда вечера бокса в Эр-Рияде 22 февраля. Они прошли на глазах Александра Усика.

Однако главного боя вечера бокса непобедимый украинец не дождался. Александр Усик покинул арену в Эр-Рияде после боя Джозефа Паркера против Даниэля Дюбуа, который возглавлял андеркард, пишет 24 Канал со ссылкой на READY TO FIGHT.

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Усик не хочет смотреть бой россиян

Усик проигнорировал бой россиянина с паспортом Канады Артура Бетербиева и чистого россиянина Дмитрия Бивола.

Видео, как Усик покидал арену в Эр-Рияде

Последним поединком на вечере бокса для украинского чемпиона мира стало противостояние Джозефа Паркера и Мартина Баколе, который в последний момент заменил больного Даниэля Дюбуа. Новозеландский боксер уже во втором раунде нокаутировал соперника из ДР Конго.

Паркер защитил свой пояс временного чемпиона мира по версии WBO в хевивейте и стал потенциальным соперником Усика.

Отметим, что также в рамках андеркарда вечера бокса определился следующий соперник украинского боксера Сергея Богачука. Им стал Вирджил Ортис, который по единогласному решению судей победил Исраила Мадримова из Узбекистана. Реваншу быть!