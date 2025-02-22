В рамках андеркарда поклонники бокса увидели интересный бой между американцем Вирджилом Ортисом и Исраилом Мадримовым из Узбекистана. Внимание украинских болельщиков было приковано к этому поединку, информирует 24 Канал.

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Следующий соперник Богачука

Ведь в январе WBC сообщила, что украинский боксер Сергей Богачук должен провести бой с победителем противостояния Ортис – Мадримов.

Боксеры выдали классный полный поединок, победителя которого определяли судьи. Все трое судей были на стороне американца Вирджила Ортиса – 117-111 и 115-113 (дважды). Американский боец защитил титул временного чемпиона WBC в первом среднем весе.

Видео объявления результатов боя Ортис – Мадримов

Похоже, что Богачук получит шанс взять реванш у Ортиса. 10 августа 2024-го года украинский боксер проиграл сопернику из США по решению большинства судей – ничья 113-113 и дважды 112-114 в пользу Ортиса. Сергей потерял титул временного чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе.

Именно Вирджил нанес Богачуку второе поражение в карьере в 27-ми боях (25 побед, а 24 – нокаутом). Зато Ортис имеет за своей спиной теперь 23 победы (21 – нокаутом) и ни одного поражения.