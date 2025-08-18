Александр Усик продолжает прославлять Украину на спортивной мировой арене. При этом боксер активно помогает воинам ВСУ, которые держат оборону страны на фронте, сообщает 24 Канал.

Куда приехал Усик?

На днях чемпион мира посетил медицинский центр Национальной гвардии Украины, где раненые защитники Украины проходят реабилитацию. Вместе с Усиком был и легенда Динамо Владислав Ващук.

Бывший игрок сборной Украины сейчас защищает Родину в составе Нацгвардии. Ващук опубликовал совместные фото с Усиком в медцентре и поделился впечатлениями от визита боксера.

К нацгвардейцам, которые проходят там реабилитацию, посетил мой друг, абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик. Он откликнулся на мое приглашение приехать к военным, чтобы поддержать, вдохновить и лично выразить благодарность каждому, кто держал и держит строй. Присутствие человека, который достиг высоких вершин в спорте, но не стоит в стороне войны, является мощным свидетельством для наших воинов, что их борьба имеет значение, что поддержка рядом.

Такие встречи укрепляют моральный дух, придают силы и дарят ощущение настоящей сплоченности. Его человечность и открытость растрогали даже самых сдержанных. Это был разговор с сильным духом украинцем, который знает, что такое борьба и изнурительный труд. Мы пообщались с военнослужащими, которые восстанавливают силы после боевых действий. В каждом – поразительная стойкость и характер. Это чувствовалось и в вопросах, которые они задавали чемпиону, и в личных историях, которыми делились. Было много искренности и юмора несмотря на сложные пережитые события.

Александр внимательно слушал, поддерживал и делился своими жизненными правилами, которые помогают ему достигать победы. Благодарил за службу и желал скорейшего выздоровления. Я благодарен Александру за то, что поделился несокрушимым духом победителя. Эта встреча доказывает, что сила Украины – в единстве ее народа,

– написал Ващук у себя на странице в фейсбук.

Как Александр Усик встретился с нацгвардейцами: фото Владислава Ващука

Усик и ВСУ

Напомним, что после начала полномасштабной войны Усик вернулся в Украину и вступил в ряды теробороны Киева. В конце концов через месяц боксер принял решение продолжить спортивную карьеру.

При этом Александр всегда был на контакте с несколькими подразделениями ВСУ и ездил на фронт поддержать бойцов. В профессиональном спорте Усик продолжил штамповать победы и уже дважды стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Украинец имеет в своем активе 24 победы в 24-х поединках на профессиональном уровне. В последнем бою Александр отправил в нокаут Даниэля Дюбуа в пятом раунде.