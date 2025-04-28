Один из членов команды Дюбуа вступил в словесную перепалку с украинским чемпионом. Причиной стал коварный удар британца ниже пояса в прошлом поединке, сообщает 24 канал со ссылкой на Queensberry Promotions.

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Что привело к ссоре

Член команды Даниэля Дюбуа спросил у Александра Усика, почему у него была такая реакция на удар британца ниже пояса. По его мнению, "Динамит" в первом бою нанес легальный удар.

Он отметил, что такие боксеры, как Флойд Мейвезер и Шакур Стивенсон в таком случае останавливали бой. Александр Усик показал члену команды Дюбуа куда именно попал Даниэль.

Впоследствии дискуссия об ударе Даниэля Дюбуа переросла в жесткую перепалку. Усик предложил члену команды британца разобраться в вопросе о панче ниже пояса по-мужски.

После боя мы поедем в центр Лондона. Твоя команда – четыре человека, наша команда – четыре человека, и они могут (подраться – 24 канал),

– сказал Усик.

Член команды Даниэля Дюбуа отреагировал на предложение украинского чемпиона: "Мне бы это очень понравилось, поверь мне, бро. Слушай, бокс – это бокс, но в жизни я вырву тебе глаза из головы, твой язык будет висеть изо рта. Забудь об этом".

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Напомним, что Александр Усик, несмотря на удар ниже пояса, одолел Даниэля Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде поединка в 2023 году. Реванш запланирован на 19 июля этого года.

Ранее Даниэль Дюбуа вспомнил первый бой против Александра Усика. По его мнению, он проиграл Королю хевивейта из-за политической ситуации в Украине, в частности, войну.