Один із членів команди Дюбуа вступив у словесну перепалку з українським чемпіоном. Причиною став підступний удар британця нижче пояса у минулому поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на Queensberry Promotions.

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Що призвело до сварки

Член команди Даніеля Дюбуа запитав у Олександра Усика, чому в нього була така реакція на удар британця нижче пояса. На його думку, "Динаміт" у першому бою завдав легального удару.

Він наголосив, що такі боксери, як Флойд Мейвезер та Шакур Стівенсон у такому випадку зупиняли бій. Олександр Усик показав члену команди Дюбуа куди саме влучив Даніель.

Згодом дискусія щодо удару Даніеля Дюбуа переросла у жорстку перепалку. Усик запропонував члену команди британця розібратись у питанні щодо панчу нижче пояса по-чоловічому.

Після бою ми поїдемо в центр Лондона. Твоя команда – чотири людини, наша команда – чотири людини, і вони можуть (побитися – 24 канал),

– сказав Усик.

Член команди Даніеля Дюбуа відреагував на пропозицію українського чемпіона: "Мені б це дуже сподобалося, повір мені, бро. Слухай, бокс – це бокс, але в житті я вирву тобі очі з голови, твій язик буде висіти з рота. Забудь про це".

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Нагадаємо, що Олександр Усик, попри удар нижче пояса, здолав Даніеля Дюбуа технічним нокаутом у дев'ятому раунді поєдинку у 2023 році. Реванш заплановано на 19 липня цього року.

Раніше Даніель Дюбуа пригадав перший бій проти Олександра Усика. На його думку, він програв Королю хевівейту через політичну ситуацію в України, зокрема, війну.