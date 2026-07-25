Усик поставил точку по вопросу баллотирования на пост президента Украины

Рейтинги доверия украинцев неизменно показывают рост популярности кандидата Александра Усика на пост президента Украины. Сам боксер несколько раз подыгрывал слухам о своем намерении начать политическую карьеру.

Усик заявлял, что готов по завершению дел в спорте послужить во благо своей страны. Но его окончательное решение свидетельствует о том, что главой государства мы его не увидим, пишет 24 Канал .

Что сказал Усик о своем рейтинге и политике

Прессслужба житомирского Полесья спросила у боксера, занимающего в клубе должность вице-президента, как он отреагировал на информацию, что 6% украинцев готовы прямо сейчас проголосовать за него на выборах президента Украины.

Усик отметил, что если бы намеревался стать главой государства, то на самом деле его поддержали бы еще больше украинцев. Но чуть ли не в первый раз Александр четко отметил: он не собирается баллотироваться.

О чем Усик говорил с Трампом в Белом доме

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях также впервые подробно поделился тем, о чем говорил с Дональдом Трампом во время визита в США и аудиенции с президентом Америки в Овальном кабинете Белого дома .

Оказывается, они не обсуждали политические темы, а все общение было посвящено спорту и истории единоборств. Усик вспомнил, что президент выразил восхищение тем, каких крупных ребят он избил в ринге, хотя сам не владеет чрезвычайными габаритами. На что Александр пошутил, что "размер не имеет значения", а если бы имел, то "королем зверей был бы слон". Трамп остроумие пришелся по душе.