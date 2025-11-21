Александр Усик хоть и потерял звание абсолютного чемпиона мира, но избежал неприбыльного боя против Фабио Уордли. Издание The Sun заверило, что такое решение украинца приблизило его к возможной трилогии, пишет 24 Канал.

Кто может стать соперником Усика?

Речь идет о третьем бое с Тайсоном Фьюри, которого Усик отправил на пенсию. Напомним, что в прошлом 2024 году Александр нанес два дебютных поражения в профессиональной карьере "Цыганского короля", заставив его в начале 2025-го уйти на пенсию.

Однако трилогия с украинцем может убедить британца возобновить карьеру. Ранее Тайсон уверял, что готов вернуться в профи-ринг только ради поединка против Усика. Хотя Фьюри дважды за год проиграл боксеру из Крыма, но сам не принимает этих поражений. Одиозный британец убежден, что именно он победил, а судьи просто пожалели Александра.

Я побил Усика дважды и мир это знает. Я вел себя, черт возьми, хорошо и прилично. Я воспринял это как настоящий мужчина,

– процитировало издание слова Тайсона.

Отметим, что украинский чемпион может потерять еще один титул. Речь идет о поясе чемпиона мира по версии WBC. По этой линии временным чемпионом является Агит Кабаел. Немец будет защищать это звание 10 января 2026 года против непобедимого поляка Дамиана Кныбы. Издание Boxing Scene сообщило, если Усик откажется от боя с победителем противостояния Кабаел – Кныба, то потеряет чемпионский пояс.

Что известно о вероятном противостоянии Усик – Фьюри?

Фьюри недолго смог выдерживать молчание после очередного окончания карьеры. Тайсон сам путался в своих мыслях. Британец сначала уверял, что его никакие деньги не вернут в ринг, а потом сам анонсировал трилогию с Усиком. Вроде бы их третий бой назначен на апрель 2026 года на лондонском "Уэмбли".

"Цыганский король" записывал унизительные видео в адрес украинца. Однако Александр никак не отреагировал на подобную информацию и поведение Тайсона.

После чего СМИ активно приписывали Тайсону британскую битву против Энтони Джошуа. Но вряд ли Фьюри согласится возвращаться в профи-ринг ради такого поединка.

Зато у Усика до сих пор нет официального соперника. После отказа от пояса WBO автоматически отброшен вариант с Уордли. Александр может выйти в ринг против Фабио только в том случае, если захочет вернуть себе звание абсолютного чемпиона.

Даже искусственный интеллект заявил, что лучшим вариантом для Усика является именно Фьюри, а этот бой принесет боксерам целую кучу денег.

К слову, в Великобритании негативно отреагировали на отказ Усика от чемпионского титула. Британские журналисты обвинили Александра в основании мирового бокса и отдельно Джозефа Паркера, который ранее претендовал на бой с украинцем.