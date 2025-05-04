"После боя с Дюбуа": промоутер Усика оценил шансы на трилогию против Фьюри

Александр Усик навсегда вписал свою фамилию в историю профессионального бокса. Украинский чемпион приближается к завершению карьеры, ведь ему нечего больше доказывать.

Недавно Усик назвал соперника, с которым хотел бы провести прощальный бой перед тем, как покинуть бокс. Король хевивейта намерен устроить трилогию с Тайсоном Фьюри, сообщает 24 канал.

Читайте также Он скучный парень, – Дюбуа назвал рецепт победы над Усиком, оценив его стойкость

Стоит ли ожидать бой Усик – Фьюри

Александр Красюк, на фоне разговоров о трилогии Усик – Фьюри, заявил, что только Александр будет решать сколько ему осталось провести боев. Промоутер подтвердил возможность поединка его подопечного против Фьюри.

Он уже упоминал, что третий бой с Тайсоном Фьюри теоретически для него приемлем, но я бы сказал, что было бы разумнее планировать это после этого боя с Даниэлем Дюбуа,

– сказал Красюк для talkSPORT.

Александр Красюк также ответил на вопросы относительно боя между Александром Усиком и Джозефом Паркером. Промоутер украинца заявил, что сначала он должен пройти Даниэля Дюбуа.



Напомним, что Александр Усик будет драться против Даниэля Дюбуа 19 июля 2025 года. Место проведения адского реванша на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.