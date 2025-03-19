Напоминает фильма о постапокалипсисе, – Усик посетил разрушенную россиянами ТЭС

Обладатель титулов WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик провел символическую тренировку на одной из разрушенных российскими террористами ТЭС. Таким образом звезда мирового бокса привлек внимание общественности к масштабу разрушений.

С начала полномасштабного вторжения российские захватчики применили по украинской энергетике более 2,3 тысяч ракет и дронов. Под постоянными ударами террористов работают энергетики, которые восстанавливают энергетическую систему после массированных атак, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт ДТЭК.

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Что россияне сделали с украинскими электростанциями

Во время визита на разрушенную ТЭС Александр Усик провел символическую тренировку. Чемпион мира также пообщался с энергетиками и выразил им благодарность за тяжелую работу.

"Впервые побывал на украинской ТЭС. То, что я увидел, больше напоминает декорации к фильму о постапокалипсисе: тонны искореженного металла, гигантские изуродованные механизмы, выбитые окна и решето вместо крыши.

Но это не кино. Это реальность, где люди ежедневно выходят на работу, чтобы вернуть энергию в украинские дома, работая под угрозой российских обстрелов, и даже во время ракетных атак. Поражен их мужеством и стойкостью", – написал в инстаграме Усик.

Усик потренировался на разрушенной ТЭС / фото ДТЭК

Чемпион мира своим визитом привлек внимание международного сообщества к масштабам разрушений. Усик призвал партнеров поддержать проекты восстановления энергетических объектов, которые нуждаются в постоянной защите от ударов российских преступников.

К слову. Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров цинично врал, что их армия не наносит ударов по украинской энергетике. Надеемся, что более 3 миллионов подписчиков Александра Усика в инстаграме увидят ужасные преступления страны-агрессора.

Недавно Александр Усик поделился своими планами на будущее. После завершения спортивной карьеры боксер мечтает больше внимания уделять семье и намерен заниматься фермерством.