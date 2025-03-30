Смена караула: Усик трогательно провел время с сыном в Испании

Чемпион мира по боксу Александр Усик отдыхает после поединка с Тайсоном Фьюри. Звездный спортсмен имеет возможность больше внимания уделить своей семье.

Александр Усик прилетел в Испанию, где проживают его дети. Семья боксера выехала из Украины после начала полномасштабной войны, пишет 24 Канал.

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Семейная идиллия Усиков

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе в своем инстаграме опубликовал новые семейные фото. На милых фотографиях Усик проводит время вместе со своим младшим сыном Михаилом.

Звездный боксер вместе с сыном прогулялся по побережью моря. Одну из фотографий Усик назвал: "Смена караула". Вполне возможно, что сын тоже в будущем станет спортсменом.

Фото Усика с сыном Михаилом в Испании / фото из инстаграма боксера

Напомним, что у Александра и его жены Екатерины четверо детей: 15-летняя Елизавета, 11-летний Кирилл, 10-летний Михаил и годовалая Мария.

Сыновья Усика в Испании занимаются дзюдо и даже участвовали в местных соревнованиях. До начала полномасштабной войны старший сын Усика Кирилл учился в футбольной академии Левого Берега.

К слову, Александр Усик планирует провести еще два поединка в профессиональном боксе. Однако он не собирается покидать спорт. Вполне вероятно, что Усик проведет бой с эпатажным блогером Джейком Полом. Интересно, что он может состояться по правилам ММА.