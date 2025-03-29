Британский промоутер Эдди Хирн дал совет Александру Усику. По мнению специалиста, украинцу нужно повесить перчатки на гвоздь, пишет 24 Канал со ссылкой на Sportskeeda.

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Хирн посоветовал Усику уходить на пенсию

Промоутер Энтони Джошуа отметил, что Усик не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере. Украинский чемпион победил сильнейших боксеров хевивейта. И теперь пришло время 38-летнему боксеру поставить точку в блестящей карьере.

Я считаю, что Усику надо уходить на пенсию. Честно говоря, представьте, если Усик сейчас уйдет из бокса. Он навсегда одним из лучших в истории. Но представьте, он никогда не терпел поражения, был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, абсолютным в супертяжелом,

– отметил Хирн.

Кроме того, британец предостерег Усика от поединка за абсолют с Даниэлем Дюбуа.

"Что Усик получит от боя с Джозефом Паркером? Какая мотивация драться с Дюбуа? Он его уже побил.

Предположим, что он начнет сдавать из-за своего возраста, и эти бои с Фьюри забрали у него много силы. И ты проиграешь Дюбуа – это же будет настоящий провал", – считает промоутер.

Напомним, что Александр Усик стал первым абсолютным чемпионом хевивейта в эпоху четырех поясов. Украинец дважды побил Тайсона Фьюри – до сих пор непобежденного великана супертяжелого дивизиона.

Сейчас команды Усика и Дюбуа ведут переговоры об организации нового боя за абсолют. Однако этот мегафайт находится на грани срыва из-за преграды от Международной боксерской федерации (IBF).